Corendon confie ses réacteurs LEAP-1B à StandardAero

StandardAero a signé un accord non exclusif avec l'opérateur turc Corendon Airlines pour lui fournir des services de maintenance pour ses moteurs LEAP-1B.



Un premier moteur a déjà rejoint les installations MRO de StandardAero à San Antonio (Texas).



« StandardAero est fier d'avoir été choisi par Corendon Airlines pour fournir des services de maintenance et d'entretien pour les avions LEAP-1B, ajoutant la Turquie à notre liste croissante de pays clients pour les avions LEAP-1A et LEAP-1B. Nous apprécions la confiance accordée par Corendon à notre équipe LEAP basée à San Antonio et nous sommes impatients de répondre aux attentes de service de Corendon et de ses passagers pendant de nombreuses années à venir » a annoncé Will Pitcher, directeur des ventes, du marketing et des clients de la division Airlines & Fleets de StandardAero.



Le transporteur charter turc opère avec 6 Boeing 737 MAX 8 et 9 737-800. Il attend également 9 737-8 supplémentaires. A noter que la filiale hollandaise de Corendon, Corendon Dutch Airlines, aligne également 3 737-9.



Les CFM56-7B de Corendon étaient pour leur part déjà couverts par un contrat de maintenance et de révision avec le groupe MRO canadien.