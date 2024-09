TrueNoord place deux Dash 8-400 chez Widerøe

TrueNoord vient de louer deux De Havilland Dash 8-400 à la compagnie aérienne norvégienne Widerøe. Les deux appareils, produits en 2013 (MSN 4439 et 4448) font partie de la dernière acquisition de portefeuille de TrueNoord auprès de Nordic Aviation Capital (NAC). Il s'agit du premier contrat de TrueNoord en Norvège.



« Les turbopropulseurs continuent de jouer un rôle essentiel dans la connexion des communautés éloignées grâce à un dimensionnement approprié de la capacité pour répondre à la demande, à leur fiabilité inhérente et à leurs avantages en termes de coûts d'exploitation » a déclaré Michael Adams, le Directeur des Ventes Europe de TrueNoord. « TrueNoord est ravi d'ajouter Widerøe comme client, élargissant notre portefeuille de Dash 8-400 avec le plus grand opérateur d'aéronefs régionaux de la région nordique » a-t-il ajouté.



Widerøe disposait déjà d'une flotte de 45 Dash 8, dont 16 Dash 8-400.



Pour rappel, le loueur néerlandais a acquis un total de 29 auprès auprès de NAC et dispose aujourd'hui d'un portefeuille de près d'une centaine d'avions régionaux produits par ATR, Bombardier, Embraer et De Havilland Canada.