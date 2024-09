La NBA va transporter ses joueurs avec des Airbus A321neo spécialement aménagés

La National Basketball Association (NBA) américaine va s'équiper de 13 Airbus A321neo afin de transporter ses équipes, des appareils qui seront spécialement aménagés pour pouvoir offrir le transport le plus agréable possible aux joueurs, mais également aux staffs et aux équipements les accompagnant.



Les nouveaux appareils pourraient être loués auprès de la société de leasing irlandaise SMBC Aviation Capital, leur cabine étant ensuite aménagée par le groupe suisse Comlux dans son centre de complétions VVIP à Indianapolis (Indiana).



La principale ligue de basket-ball au monde aligne 30 équipes (29 aux États-Unis et une au Canada) et gère la majorité de leurs déplacements durant les 82 matchs de l'année. La NBA pourrait par ailleurs accueillir deux nouvelles franchises, ce qui pourra se traduire aussi par l'ajout d'un quatorzième appareil à l'avenir.



Les A321neo seront équipés des sièges-lits de plus de 2 mètres (la taille moyenne des joueurs de la NBA), d'éclairages modulables, d'humidificateurs d'air et ils seront modifiés pour ne pas dépasser les 6000 pieds d'altitude cabine en croisière.



Delta Air Lines, qui assure historiquement la plupart des vols de la NBA, pourrait être en charge de l'exploitation des nouveaux appareils. La compagnie aérienne basée à Atlanta est également un partenaire de la WNBA. Delta est déjà un important opérateur d'avions Airbus, avec près de 300 monocouloirs de la famille A320 en flotte (dont 63 A321neo) et 105 gros-porteurs produits par l'avionneur européen (dont 33 A350 et 30 A330neo).