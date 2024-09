Aircalin desservira Paris via Bangkok en Airbus A330neo à partir du mois de décembre

Aircalin, la compagnie aérienne internationale de Nouvelle-Calédonie, a annoncé vendredi l'ouverture d'une nouvelle ligne entre Nouméa et Roissy CDG via Bangkok (Suvarnabhumi), avec un premier vol prévu le 11 décembre. Cette nouvelle ligne sera assurée à raison de deux rotations par semaine en Airbus A330-900 de 291 sièges. Les billets sont commercialisés depuis ce 16 septembre.



Aircalin avait annoncé l'année dernière vouloir créer une liaison directe entre Paris et la Nouvelle-Calédonie, avec ses propres appareils, un projet qui était alors envisagé en 2026. Aircalin souhaitait aussi rapidement desservir Bangkok à la fin du mois d'août, avec l'aval du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour renforcer ses lignes vers l'Asie tout en offrant de multiples solutions de correspondance pour Paris. La compagnie internationale calédonienne dessert également Singapour à raison de 5 rotations par semaine.



Connaissant d'importantes difficultés financières liées au contexte économique calédonien suite aux émeutes de mai dernier, l'ouverture...