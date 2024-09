La Roumanie va pouvoir acquérir ses 32 premiers chasseurs F-35

Le département d'État des États-Unis a donné son feu vert à une vente potentielle de 32 avions de combat F-35A à la Roumanie le 13 septembre. Le Parlement de Bucarest avait autorisé le gouvernement à entamer des discussions sur l'achat des 32 appareils produits par Lockheed Martin en août 2023.



La Roumanie est le dixième pays d'Europe à avoir sélectionné le F-35.



Ce contrat FMS (Foreign Military Sales) pourrait être signé avant la fin de l'année, Bucarest souhaitant recevoir ses premiers exemplaires d'ici 2031.



Selon les informations publiées par le Ministère roumain de la Défense, « La phase I du programme d'armement prévoit l'acquisition de 32 avions F-35, ainsi que des moteurs, un support logistique initial, des services de formation, des simulateurs de vol et des munitions air-air et sol-sol, pour une valeur estimée de 6,5 milliards de dollars ». Une deuxième phase prévoit également l'acquisition de 15 F-35A supplémentaires ultérieurement.



Lockheed Martin indique pour sa part que l'acquisition des deux escadrons de F-35A renforcera considérablement la capacité de la Roumanie à faire face aux menaces sécuritaires en constante évolution et à contribuer aux efforts de défense régionale.



Pour rappel, la Roumanie a retiré ses derniers chasseurs MiG-21 LanceR en mai 2023. La Force aérienne roumaine ne dispose plus aujourd'hui que des 17 chasseurs F-16 de seconde main acquis au Portugal, ainsi que de 9 des nouveaux 32 F-16A contractualisés avec Le Ministère norvégien de la Défense pour période minimale de 10 ans.