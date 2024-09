Avolon va acquérir Castlelake Aviation et ses 118 appareils

Nouvelle consolidation dans le paysage du leasing aéronautique. Avolon a annoncé avoir conclu un accord pour l'acquisition de Castlelake Aviation, ce qui lui permettra notamment d'enrichir son portefeuille de 118 appareils. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2025.



Avolon précise que Castlelake Aviation possède des actifs d'une valeur de 5 milliards de dollars, comprenant 105 appareils en leasing, des engagements pour treize appareils de dernière génération, deux moteurs en leasing et neuf prêts. Les appareils sont à 68 % des monocouloirs (le reste de la flotte étant composé d'avions régionaux et de gros-porteurs) et à 70 % des appareils de nouvelle génération, avec une durée de location résiduelle moyenne de plus de 8 ans.



L'intégration des actifs de Castlelake Aviation (et de 3,3 milliards de dollars de dettes transférables) permettra à la société de leasing irlandaise d'accélérer sa croissance en développant sa flotte, rapidement et de façon intéressante financièrement.



« Cette transaction accélère nos plans de croissance en ajoutant un portefeuille d'actifs qui renforcera encore notre profil de flux de trésorerie et de bénéfices. La solidité de notre bilan, nos niveaux élevés de liquidité et l'accès établi aux marchés financiers nous ont permis d'acquérir ces actifs. Ils sont complémentaires à notre portefeuille existant et augmenteront notre flotte à des rendements attrayants, soutenant ainsi notre trajectoire de notation positive », explique ainsi Andy Cronin, le PDG d'Avolon.



Le groupe Castlelake avait créé sa filiale Castlelake Aviation en 2021 pour financer des avions modernes et économes en carburant. Son portefeuille a ainsi atteint sa valeur de 5 milliards de dollars en trois ans.