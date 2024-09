Brussels Airlines va investir dans sa flotte long-courrier pour se renforcer davantage sur l'Afrique

Brussels Airlines a dévoilé un investissement significatif dans sa flotte long-courrier pour les prochaines années, souhaitant porter sa flotte à 13 Airbus A330-300 à partir de 2025 et moderniser l'ensemble de leurs cabines deux ans plus tard.



La compagnie aérienne belge du groupe Lufthansa va donc ajouter 3 A330 à sa flotte à partir de l'année prochaine, des appareils qui viendront notamment renforcer ses dessertes vers l'Afrique subsaharienne. Brussels Airlines dessert déjà 18 destinations sur le continent et entend encore davantage positionner Bruxelles comme une plaque tournante européenne pour les vols à destination et en provenance de l'Afrique. La provenance des futurs gros-porteurs n'a pas été précisée à ce stade.



« La demande de vols à destination et en provenance de l'Afrique subsaharienne se développe rapidement. Il est donc crucial pour le groupe Lufthansa d'accroître sa présence dans la région. Brussels Airlines est la compagnie aérienne idéale pour ce faire, car son expertise et sa présence sur le continent sont inégalées. Cette position unique nous rend confiants dans la réussite de ce projet » a annoncé Dieter Vranckx, le Président de SN Airholding, la maison mère de Brussels Airlines.



Brussels Airlines souhaite ainsi accroître sa présence sur ce marché d'au moins 30%, soit par l'ajout de fréquences, soit en venant « splitter » certaines lignes triangulaires pour rendre leurs destinations directes depuis Bruxelles, soit en ouvrant de nouvelles lignes.



De nouvelles cabines sur le long-courrier



La compagnie aérienne va également moderniser les cabines de ses A330 pour améliorer l'expérience à bord de ses vols long-courriers. Brussels Airlines annonce ainsi un investissement de plus de 100 millions d'euros qui concernera à la fois la classe affaires, la classe économique premium et la classe économique de ses appareils. On pense évidemment tout d'abord à l'installation d'un nouveau système de divertissement en vol, Brussels Airlines ayant introduit sa Business Class actuelle et sa classe économique premium il y a seulement 5 ans. La compagnie aérienne belge n'en dit pas plus et indique seulement que les détails de cette nouvelle cabine seront dévoilés ultérieurement.



Ces nouveaux investissements dans le long-courrier seront par ailleurs accompagnés par le recrutement de plus de 250 nouveaux employés, notamment des pilotes, du personnel de cabine, des techniciens de la maintenance et de l'ingénierie, ainsi que du personnel à l'aéroport et administratif. Brussels Airlines annonce aussi que l'expansion de la flotte créera des opportunités de carrière pour les salariés actuels de la compagnie, par exemple en tant que commandant de bord, senior purser ou instructeur.



Croissance de sa flotte de monocouloirs via du wet-lease, avant une future commande ?



Brussels Airlines a également signé un contrat de wet-lease (location d'avions avec équipage) de trois ans avec la compagnie aérienne lettonne airBaltic. Il concerne 4 Airbus A220-300 de 148 sièges qui seront livrés entre la fin mars et le mois d'octobre 2025. La compagnie belge indique qu'elle a également des projets de croissance pour sa propre flotte moyen-courrier, et que plus d'informations sur le sujet seront communiquées plus tard. Brussels Airlines aligne aujourd'hui 31 monocouloirs Airbus (dont 5 nouveaux A320neo issus du carnet de commandes du groupe Lufthansa). À suivre...