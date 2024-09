Lockheed Martin fait de nouvelles promesses à l'Inde pour remporter le contrat MTA

Le programme Medium Transport Aircraft (MTA) de l'Indian Air Force (IAF) aiguise les appétits. Lockheed Martin et Tata Advanced Systems Limited se sont associés pour établir une installation de maintenance, de réparation et de révision (MRO) en Inde afin de soutenir la flotte existante de 12 C-130J de l'IAF ainsi que d'autres flottes mondiales de Super Hercules. Mais le groupe américain entend évidemment aller plus loin dans l'hypothèse il remporterait l'appel d'offres du MTA lancé l'année dernière. Il établira des capacités de production et d'assemblage supplémentaires en Inde si le contrat MTA était attribué au C-130J-30.



Lockheed Martin et Tata Advanced Systems Limited entretiennent déjà un partenariat de longue date via la coentreprise Tata Lockheed Martin Aerostructures Ltd. (TLMAL). Créée en 2010, TLMAL s'inscrit pleinement dans les objectifs du « Make in India » du gouvernement indien et a la particularité d'être la seule source des empennages des...