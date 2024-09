CDB Aviation commande 80 Airbus de la famille A320neo

La famille A320neo surfe sur son succès. Airbus vient de remporter une nouvelle commande pour 80 exemplaires de l'appareil de la part de CDB Aviation. Elle a été annoncée le 12 septembre.



La filiale de la Bank of China, spécialisée dans la location d'avions, souhaite ainsi optimiser la structure de sa flotte et augmenter la proportion d'appareils de nouvelle génération. Plus efficaces, ces avions se sont imposés partout dans le monde.



Elle souligne que les livraisons devraient intervenir entre 2030 et 2032. En revanche, elle n'a précisé ni la répartition entre les différentes versions de la famille A320neo, ni le choix des moteurs.



Un fort besoin de nouveaux appareils est anticipé en Chine, où la croissance annuelle du trafic devrait continuer à dépasser la croissance mondiale moyenne dans les prochaines décennies, jusqu'à abriter les plus importants flux de trafic, selon la dernière étude publiée par Boeing. Ceci profitera à toutes les familles d'appareils, en premier lieu les monocouloirs, utilisés sur les routes intérieures et régionales.