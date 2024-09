Airbus Lifecycle Services Centre est désormais pleinement opérationnel à Chengdu

Le centre de services dédié à la gestion du cycle de vie des avions commerciaux créé par Airbus, Tarmac Aerosave, la ville de Chengdu (Chine) et Airbus Satair Chengdu est maintenant pleinement opérationnel.



L'Airbus Lifecycle Services Centre (ALSC) a en effet réceptionné son premier appareil à démanteler et à recycler le 29 août dernier, un Airbus A330-200, propriété de Hengqin Winglet Aircraft Technology Company. Son démantèlement sera réalisé en coopération avec Airbus China R&D and Innovation Centre (ACRI) et Hengri Corporation (HRC).



Airbus précise que ALSC et ACRI exploreront d'autres possibilités de recyclage et de réutilisation des matériaux, et que HRC, en tant que développeur et fabricant de fibres de carbone et d'autres produits composites, recyclera les composites en fibres de carbone de l'appareil. Grâce à ce partenariat, un avion sera démantelé et recyclé au même endroit, une première en Chine.



La ville de Chengdu (Sichuan) avait signé un protocole d'accord avec Airbus et Tarmac Aerosave en janvier 2022 en vue de créer un véritable centre de services dédié à la gestion du cycle de vie des avions, c'est-à-dire proposant des services de stockage, de maintenance, de mise à niveau, de conversion, de démantèlement et de recyclage d'avions ainsi que la commercialisation les pièces et équipements usagés reconditionnés via Satair. Le site s'étend aujourd'hui sur une superficie de 717 000 mètres carrés et dispose d'une capacité de stockage de 125 appareils. Il doit monter graduellement en puissance d'ici 2025.



Depuis son ouverture le 24 janvier, l'Airbus Lifecycle Services Centre a été certifié par la CAAC, l'EASA et les autorités des Bermudes, de Guernesey et des îles Caïmans. Le centre est certifié pour offrir des services de stationnement, de stockage, de maintenance et de démontage pour les appareils des familles A320 et A330. Satair Chengdu a pour sa part reçu la certification ASA100 pour effectuer des activités de distribution de matériels usagés réutilisables.



À titre d'indication, la société américaine VAS Aero Services, filiale de Satair, avait annoncé en juillet l'acquisition de sept Airbus A330 précédemment exploités par China Southern Airlines. Si les moteurs PW4170 de ces appareils ont été recommercialisés (en location ou en pièces), le sort des cellules n'était pas encore décidé.