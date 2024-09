MRO : Safran Aircraft Engines va acquérir la société américaine CRT (Component Repair Technologies)

Safran Aircraft Engines veut renforcer ses capacités MRO sur le continent américain. Le motoriste français a présenté un projet d'acquisition de la société CRT (Component Repair Technologies) le 11 septembre, qui lui permettrait d'intégrer de nouvelles capacités de réparation de pièces de moteurs aéronautiques, notamment sur les pièces de grande dimension (carters, pièces tournantes) pour les moteurs CFM56, LEAP et les moteurs de forte puissance. Si elle est approuvée par les autorités de régulation, la transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.



Basé à Mentor (Ohio), CRT compte actuellement plus de 450 salariés. La société interviendra dans le cadre des visites en atelier réalisées par Safran Aircraft Engines pour des clients compagnies aériennes disposant de contrats de services CFM Services, pour des OEM et pour des ateliers tiers. Mentor deviendra ainsi le sixième site de réparation du réseau, aux côtés de Châtellerault, Ceramic Coating Center et Airfoils Advanced Solutions en France, PTI (en Floride) et Safran Aircraft Engine Services Americas (à Querétaro, Mexique). L'acquisition s'inscrit dans un contexte de forte croissance des besoins de services sur le LEAP, alors que la flotte de moteurs augmente rapidement, et de développement des capacités de maintenance moteur sur le continent américain.



« Ce projet acquisition s'inscrit pleinement dans le plan de montée en capacité de notre réseau mondial dans les domaines de la maintenance et de la réparation et nous sommes ravis de compter sur l'expertise des équipes de CRT. Ce plan comprend d'une part des investissements importants sur l'ensemble de nos sites existants et d'autre part, la création de nouveaux sites » , explique Jean-Paul Alary, président de Safran Aircraft Engines.



Nicolas Potier, directeur Support et Services de Safran Aircraft Engines, souligne que CRT est un partenaire historique de l'équipementier français. La société américaine effectue des réparations sur CFM56 depuis le début des années 90.