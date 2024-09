MRO : AFI KLM E&M annonce de multiples nominations pour cette rentrée

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a annoncé plusieurs nominations stratégiques au sein de sa direction, des nominations effectives depuis le 1er septembre.



Ainsi Michael Grootenboer est nommé SVP Procurement pour le groupe Air France-KLM, après 6 ans en tant que SVP Group Engine Product chez AFI KLM E&M. Il est remplacé par Jean-Louis Forest, qui occupait le poste de SVP Engines chez Air France Industries. AFI KLM E&M précise que Jean-Louis Forest possède une grande expertise dans les activités liées aux moteurs, ce qui le positionne pour réussir dans son nouveau rôle au sein du groupe AFI KLM E&M.



Bruno Tricoire, SVP Group Components Product depuis janvier 2022, a quant à lui remplacé Jean-Louis Forest. La solide expérience de Bruno dans la maintenance des équipements et des cellules, notamment lors de son mandat de PDG chez iGO, sera déterminante pour son retour dans le domaine des moteurs, où il a précédemment contribué en tant que Product Sales Director. Le successeur de Bruno Tricoire sera annoncé dans les prochains mois.



Derk Nieuwenhuijze a pour sa part été nommé VP Technical Sales & Commercial Performance au sein de l'E&M Commercial Organization (EMCO). Dans ce rôle, il supervisera le département d'AFI KLM E&M chargé de créer des propositions et des contrats avec des clients du monde entier, ainsi que de développer davantage l'organisation commerciale de la division MRO du groupe Air France-KLM.



« Ces nominations stratégiques reflètent notre engagement à tirer parti de l'expertise et de l'expérience internes pour faire avancer notre organisation. Nous sommes convaincus que Michael, Jean-Louis, Bruno et Derk excelleront dans leurs nouvelles fonctions et contribueront de manière significative à notre succès continu. Notre objectif reste de maintenir notre position de leader dans le secteur de la maintenance, de la réparation et de l'exploitation (MRO) et d'assurer un excellent service à nos clients malgré les défis difficiles du marché » a déclaré Anne Brachet, la Directrice générale d'Air France-KLM Engineering & Maintenance.