MRO : FTAI Aviation rachète Lockheed Martin Commercial Engine Solutions

FTAI Aviation, filiale en propriété exclusive de Fortress Transportation and Infrastructure Investors, a finalisé l'acquisition de Lockheed Martin Commercial Engine Solutions (LMCES) auprès de Lockheed Martin Canada. Ce centre de réparation et d'entretien de moteurs d'avion de près de 50 000 mètres carrés est implanté à Montréal (Québec). Ce rachat vient ainsi renforcer les activités de maintenance, de réparation et d'échange (MRE) de FTAI Aviation avec la capacité de fournir des services de maintenance supplémentaires aux compagnies aériennes.



« L'acquisition de LMCES est une étape majeure pour FTAI Aviation, qui deviendra le leader incontesté du secteur MRE. Nous sommes impatients de continuer à servir notre clientèle mondiale en fournissant une force facilement disponible, flexible et de haute qualité, tout en permettant aux propriétaires et aux exploitants d'économiser du temps et de l'argent », a déclaré Joe Adams, le PDG de FTAI.



L'acquisition de LMCES par FTAI...