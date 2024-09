MRO : GAMECO peut assurer la maintenance du moyen-courrier C919 de COMAC

Alors que le premier exemplaire du C919 de China Southern Airlines a été livré à la compagnie aérienne chinoise le 29 août, Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO) annonce être pleinement habilité à assurer des services de maintenance pour le nouveau moyen-courrier de COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) sur son site de Canton-Baiyun.



GAMECO annonce ainsi avoir réalisé des investissements importants dans la formation de ses personnels d'ingénierie et de maintenance en ligne, dans l'outillage et les équipements, ainsi que dans les pièces de rechange. Début août 2024, GAMECO a ajouter le C919 à son certificat d'organisme de maintenance CCAR-145.



« Nous sommes honorés de fournir des services de maintenance et d'assistance à la flotte C919 de China Southern Airlines. En tant que société de maintenance et de réparation d'aéronefs compétitive à l'échelle mondiale, GAMECO s'engage également à contribuer au développement de l'industrie de l'aviation civile chinoise. À l'avenir, nous continuerons d'améliorer notre expertise technique et la qualité de nos services pour garantir l'exploitation sûre et efficace des avions développés en Chine » a déclaré Gan Yongjun, directeur général adjoint de GAMECO.



China Southern Airlines a commandé 100 C919 au mois d'avril, des appareils livrables entre 2024 et 2031.



Pour rappel, GAMECO s'était aussi lancé, en partenariat avec COMAC, dans un programme de conversions d'ARJ 21 en avions cargo, avec deux premiers avions transformés et livrés en octobre dernier.