Le groupe Air India se lance dans la construction d'un centre MRO à Bangalore

Le développement du groupe Air India est ambitieux et ses futurs besoins en maintenance le sont tout autant. Air India vient de se lancer dans la construction d'un nouveau centre MRO qui sera implanté sur l'aéroport international de Bangalore (Karnataka). Peu de détails ont pour l'instant été annoncés concernant cette nouvelle installation qui doit être opérationnelle en 2026.



Le nouveau centre de maintenance occupera un terrain réservé de quelque 14 hectares en bordure de la plateforme aéroportuaire et deviendra une plaque tournante importante pour les opérations de maintenance des avions des compagnies aériennes du groupe Air India dans la région. Il disposera initialement d'un seul hangar capable d'accueillir simultanément des avions gros-porteurs et des avions à fuselage étroit.



D'autres hangars viendront s'ajouter plus tard, y compris un hangar de peinture, pour accroître les capacités de maintenance en base du centre. Le groupe Air India a indiqué qu'une fois terminé, ce centre de maintenance devrait générer plus de 1 200 nouveaux emplois qualifiés et soutenir plus de 200 PME présentes dans l'État du Karnataka.



Air India avait choisi SIA Engineering Company (SIAEC) comme partenaire stratégique dans l'établissement de nouvelles capacités de maintenance en base à Bangalore en mai dernier. La division MRO de Singapore Airlines apporte ainsi son expertise dans la planification, la construction, le développement et la mise en opération de l'installation qui promet de disposer des dernières innovations du secteur (plateformes télescopiques suspendues, grues, systèmes d'amarrage universels et portes de hangar à levage vertical).



Pour rappel, le groupe Air India est revenu dans le giron de Tata Sons en janvier 2022 et a commandé 470 appareils fermes auprès d'Airbus et Boeing l'année dernière, des contrats groupés représentant l'un des plus ambitieux programmes de développement de flotte dans l'histoire de l'aviation commerciale.