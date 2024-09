HAECO, premier partenaire de Safran pour l'installation des kits RBS sur les moteurs LEAP

Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO) a annoncé un accord à long terme avec Safran Aircraft Engines pour l'installation du système RBS (Reverse Bleed System) sur les moteurs de la famille LEAP.



Dévoilé l'année dernière par CFM International à l'occasion du salon MRO Americas, ce système de refroidissement activé à l'arrêt du moteur vient réduire la fréquence de remplacement des injecteurs de carburant en réduisant les dépôts de résidus de carbone. Jusqu'à présent, l'élimination des suies au niveau des injecteurs n'était généralement effectuée que lors des visites en atelier pour des restaurations de performance.



HAECO précise qu'elle installera les kits RBS sous aile ou à proximité de l'aile grâce à ses équipes de soutien mondial dédiées. La société MRO est notamment présente à Hong Kong, Londres, Amsterdam et Dallas pour ce type de services. De plus HAECO fournira des services de stockage et d'entretien pour ces moteurs.



Le kit RBS peut être installé sous aile en dix heures seulement.



Le premier moteur LEAP-1A équipé du nouveau système RBS avait été certifié par la FAA et l'EASA en 2023. Le système sera également disponible sur le moteur LEAP-1B équipant la famille 737 MAX de Boeing dans les prochains mois.