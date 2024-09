MRO : Pegasus Airlines signe avec Lufthansa Technik pour les grandes visites de ses monocouloirs Airbus

La compagnie low-cost turque Pegasus Airlines a confié à Lufthansa Technik la maintenance en base complète de sa flotte d'appareils de la famille Airbus A320. L'accord s'étend sur une durée de trois ans et comprend plus d'une soixantaine de visites de contrôle sur les A320ceo, A320neo et A321neo de la deuxième plus grande compagnie aérienne de Turquie. Tous les services de ce contrat seront assurés sur une ligne de maintenance dédiée chez Lufthansa Technik Sofia (LTSF), la JV créée par LHT et Bulgarian Aviation Group.



« Le contrat récemment conclu et l'intensification à long terme de notre coopération avec Lufthansa Technik nous offrent une flexibilité tout en garantissant nos normes de qualité élevées », a déclaré Şerife Akın, Senior Purchasing Director chez Pegasus Airlines. « Avec notre ligne de révision dédiée chez Lufthansa Technik Sofia, nous sommes désormais positionnés de manière optimale pour les années à venir. Cela soutient notre objectif d'être l'une des principales compagnies aériennes à bas prix du secteur, de rationaliser les voyages aériens et d'offrir des tarifs abordables à nos précieux clients » a-t-il ajouté.



La compagnie aérienne turque était déjà cliente d'un certain nombre de services de la division MRO du groupe Lufthansa, en particulier pour des services d'entretien de trains d'atterrissage et des collaborations plus courtes pour des services de maintenance de base. Pegasus Airlines utilise également les solutions de la plateforme numérique AVIATAR de Lufthansa Technik pour optimiser ses opérations techniques.



Pegasus Airlines aligne quant à elle plus d'une centaine de monocouloirs Airbus (dont 95 appareils de la génération A320neo). Elle attend encore une cinquantaine d'A321neo d'ici 2029.