A350 de Cathay : encore un nouvel embrasement médiatique

Ces huit derniers jours ont clairement été l'objet d'un véritable emballement médiatique concernant l'immobilisation d'une partie de la flotte d'Airbus A350 de Cathay Pacific, un phénomène qui tend à se multiplier ces dernières années et qui devient assez symptomatique de notre époque.



Bien sûr, l'incident survenu sur l'un des A350-1000 de la compagnie hongkongaise est un événement particulièrement grave, et toutes les parties prenantes ont fait le nécessaire en un temps record pour qu'un tel scénario ne se reproduise plus.



Les inspections ont pleinement joué leur rôle et la faille qui existait sur certaines conduites de carburant flexibles situées à l'extérieur des moteurs, et qui jusqu'à présent ne faisaient pas l'objet d'une attention particulière lors des traditionnelles visites en ateliers programmées, est désormais comblée. L'A350 est désormais un avion encore plus sûr.



Les principales agences de presse mondiales ont aussi joué leur rôle en restant relativement...