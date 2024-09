La méga-commande de Turkish Airlines avec Boeing se rapproche

C'est une très importante commande annoncée depuis des mois et qui était particulièrement attendue durant le dernier salon aéronautique de Farnborough au mois de juillet.



Turkish Airlines va bientôt signer avec Boeing des contrats portant sur l'acquisition de plus de 200 appareils. La compagnie porte-drapeau turque pourrait ainsi commander 150 monocouloirs de la famille 737 MAX et 75 gros-porteurs de capacité intermédiaire de la famille 787, un contrat qui pourrait dépasser les 40 milliards de dollars aux prix catalogue de l'avionneur américain.



Turkish Airlines prévoyait d'acquérir jusqu'à 600 nouveaux appareils l'année dernière pour satisfaire son appétit de croissance, le transporteur connaissant un développement de l'ordre de 12% par an au cours des deux dernières décennies.



La compagnie aérienne turque a ainsi déjà commandé 230 appareils auprès d'Airbus (150 A321neo et 80 A350 fermes, hors droits d'achat), sans comptabiliser les multiples contrats de leasing annoncés ces derniers mois pour satisfaire ses besoins à plus court terme. Turkish Airlines prévoit de doubler la taille de sa flotte (avec celle de sa filiale low-cost AJet) d'ici 2033.



Le contrat avec Boeing avait été repoussé en juillet en raison des négociations qui étaient toujours en cours entre la compagnie et le motoriste GE Aerospace au sujet du coût de la maintenance des moteurs.