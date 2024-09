Corsair se trouve un nouvel actionnaire avec le groupe Advens-Geocoton et son président Abbas Jaber

Après que l'option de la République du Congo comme actionnaire principal a été écartée, Corsair a trouvé un nouvel actionnaire prêt à prendre cette place : Abbas Jaber, le président et fondateur du groupe agro-industriel Advens-Geocoton. Pascal de Izaguirre, le président de Corsair, indique qu'il devient actionnaire direct, « avec une participation substantielle ».



Le groupe Advens-Geocoton a déjà une implication dans la compagnie française puisqu'il faisait partie du consortium OMRP (Outre-mer R-Plane) qui l'a reprise en 2020. Le nouvel investissement s'ajoute par ailleurs au tour de table finalisé en 2023.



Né au Sénégal et ayant orienté son groupe vers le développement agro-industriel de l'Afrique, Abbas Jaber a une connaissance du continent qui a déjà servi Corsair précédemment. Il affirme croire « au développement que Corsair mène en Afrique, offrant à la compagnie un levier de croissance significatif », après le renforcement de la position de la compagnie dans les territoires ultramarins. Corsair y dessert actuellement l'île Maurice, Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Bénin.



Alors qu'elle attend toujours la validation de son plan de restructuration par la Commission européenne, Corsair voit la décision d'Abbas Jaber comme une marque de « confiance en la stratégie d'entreprise et de développement que nous prenons », déclare Pascal de Izaguirre.