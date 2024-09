Boeing trouve un accord préliminaire avec le syndicat IAM

Boeing évitera peut-être la grève. L'avionneur a annoncé avoir conclu un accord préliminaire avec les représentants du syndicat des machinistes IAM le 8 septembre, au sujet du renouvellement de leur convention collective. Les négociations traînaient en longueur et le syndicat, qui représente plus de 33 000 salariés de Boeing, avait approuvé à la quasi-unanimité en juillet le principe d'une grève en cas d'échec.



Ce contrat répond en premier lieu aux aspirations salariales des collaborateurs de Boeing et promet une hausse rapide de 25 % des salaires et une augmentation moyenne de 33 % sur la durée du contrat. Il promet également une prime dans le cas où le nouvel accord de convention collective est signé avant le 12 septembre à midi (date d'expiration de la convention collective actuelle). L'accord prévoit aussi de meilleures conditions de retraite, une meilleure couverture médicale et des dispositions pour mieux équilibrer le rapport travail/vie...