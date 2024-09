Le Tomato a ouvert les candidatures pour ses bourses de la vocation aéronautique. Les candidats ont jusqu'au 31 septembre pour déposer leur dossier de candidature pour ce programme qui accompagne des pilotes et ingénieurs dans leur projet aéronautique depuis 1980.



Les conditions pour postuler n'ont pas changé. Le candidat doit être âgé de 20 à 26 ans, de nationalité européenne et présenter un projet sérieux dans le domaine aéronautique et spatial.



Il est requis pour les pilotes d'être titulaires du PPL-A, de l'ATPL théorique et d'avoir au minimum une centaine d'heures de vol. Les ingénieurs doivent avoir atteint un niveau bac+3 et présenter un projet professionnel cohérent avec leur cursus (études spécialisées, travaux de recherche approfondis, mise en place d'une start-up...).



Tous les ans depuis quarante-quatre ans, le Tomato attribue trois à quatre bourses pour « encourager et soutenir des vocations déjà affirmées » des jeunes dans le secteur.