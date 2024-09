Le groupe WestJet aura bientôt mis la main sur toute la flotte de Boeing 737 MAX de Lynx Air

Le groupe WestJet a annoncé l'acquisition de trois nouveaux Boeing 737 MAX 8 en leasing auprès de SMBC Aviation Capital. Ces appareils viendront ainsi s'ajouter aux six appareils du même type qui avaient été annoncés au mois de juin (notamment contractualisés chez Aviation Capital Group, High Ridge Aviation et BOC Aviation).



« Avec notre partenaire de longue date SMBC, nous sommes ravis d'ajouter trois autres appareils Boeing 737 MAX 8 à notre flotte croissante alors que nous exécutons notre mission d'offrir des options de transport aérien abordables à nos invités », a déclaré Mike Scott, vice-président directeur et chef des finances du groupe WestJet.



La compagnie low-cost canadienne explique que les neuf 737-8 loués au cours des six derniers mois viennent ainsi soutenir la stratégie de croissance de WestJet et l'aide à gérer les retards dans les livraisons d'avions neufs chez l'avionneur américain. Les nouveaux appareils proviennent tous...