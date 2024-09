Air Legend de retour à Villaroche les 14 et 15 septembre

Air Legend revient le week-end prochain pour sa sixième édition. Le meeting aérien se déroule en effet les 14 et 15 septembre sur l'aérodrome de Melun-Villaroche, deux journées qui s'annoncent pour le moment plutôt favorablement question météo. Plus d'une centaine d'appareils seront présentés, mettant à l'honneur cette année les « icônes de la seconde guerre mondiale ».



Air Legend conserve cette année encore le format qui fait son succès. Les visiteurs pourront donc accéder aux appareils exposés sur le statique le matin et en apprendre plus sur eux grâce aux exposants qui se tiendront à leur disposition. Les démonstrations aériennes auront ensuite lieu de 13h30 à 17h30.



Parmi les appareils remarquables qui participeront au meeting, Air Legend met en avant les Spitfire, les Corsair et les P51 Mustang, qui viendront chacun en trio. Ils voleront également avec des P40 Warhawk et Messerschmitt Me 262, en présence du MiG15 et du Fouga Magister. Des appareils modernes seront également présents, notamment l'A400M d'Airbus.



Tout au long de la journée, les visiteurs pourront assister en parallèle à des reconstitutions de scènes des années 1940, flâner dans l'exposition de véhicules militaires, s'essayer aux simulateurs de vol ou arpenter le village des exposants.