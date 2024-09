« Les vols sont très violents, les pilotes ont besoin de récupération », Marion Jost, kinésithérapeute du sport

Après avoir décidé d'accompagner les aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace à partir de 2018, Marion Jost a également assisté l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace au bout de deux ans, pour les soutenir dans leur entraînement.



Invitée du Podcast de l'Aviation cette semaine, Marion Jost, masseuse-kinésithérapeute de classe normale de réserve pour l'armée de l'air et de l'espace, et notamment son équipe de voltige.Après avoir décidé d'accompagner les aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace à partir de 2018, Marion Jost a également assisté l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace au bout de deux ans, pour les soutenir dans leur entraînement.Elle explique la nécessité de cette préparation physique et du suivi après vol, pour que les entraînements se passent dans les meilleures conditions mais aussi pour que les aviateurs puissent revenir à leurs occupations quotidiennes en limitant les troubles musculosquelettiques, autrement inévitables au vu de la violence des vols réalisés.