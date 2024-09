L'Égypte commande ses premiers C-130J Super Hercules

L'armée de l'air égyptienne a profité du salon Egypt International Airshow qui 's'est tenu cette semaine sur l'aéroport international d'El Alamein pour annoncer l'acquisition de ses premiers avions de transport tactique C-130J Super Hercules.



Lockheed Martin livrera ainsi deux C-130J-30 (version longue) à l'armée de l'air égyptienne dans le cadre d'une vente militaire étrangère en provenance de l'US Air Force.



L'Égypte deviendra de fait le 23e pays opérateur du Super Hercules.



« L'Égypte est un opérateur de C-130 distingué, qui exploite sa flotte d'Hercules pour répondre à certaines des exigences de mission les plus difficiles », a déclaré Rod McLean, le directeur général de la division Air Mobility & Maritime Missions de Lockheed Martin. « Avec ces nouveaux C-130J-30, la présence de transport aérien tactique de l'armée de l'air égyptienne offrira des capacités inégalées et une amplification de force alignée pour servir l'Égypte, l'Afrique du Nord et le monde » a-t-il ajouté.



Pour rappel, le département d'État des États-Unis avait approuvé la vente potentielle de jusqu'à 12 C-130J-30 Super Hercules de Lockheed Martin en janvier 2022 pour un montant total estimé à 2,2 milliards de dollars.



Le Caire s'était même montré intéressé par l'achat de deux Super Hercules dès 2016, des appareils qui devaient initialement être livrés en 2019.



La Force aérienne égyptienne aligne aujourd'hui plus d'une vingtaine de C-130H.