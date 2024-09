Trois commandes pour 46 Airbus en août dont une privée pour 3 A350 et 3 A320neo

Aux côtés des commandes de Cathay Pacific pour 30 A330neo et d'airBaltic pour dix A220 dévoilées au cours du mois d'août, Airbus a enregistré une commande d'un client privé, donc resté anonyme, pour trois A350-900 et trois A320neo.



En parallèle, l'avionneur européen a livré 47 appareils au cours du mois. Ils se répartissent entre cinq A220-300, douze A320neo, 24 A321neo, un A330-900 et cinq A350 (dont un -1000).



Depuis le début de l'année, Airbus a ainsi inscrit 413 appareils nets à son carnet de commandes. Les livraisons atteignent quant à elles 447 appareils, pour 75 clients.



L'avionneur progresse ainsi vers son objectif de 770 livraisons sur l'année. Celui-ci avait dû être légèrement révisé à la baisse au mois de juin - Airbus espérait pouvoir livrer 800 appareils - en raison des difficultés persistantes dans une chaîne d'approvisionnement qui reste parfois fragilisée à cause des conséquences de la crise sanitaire. Les faiblesses se situent notamment au niveau les secteurs des moteurs et des cabines.