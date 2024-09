Sous la surveillance de son régulateur, le groupe de Malaysia Airlines réduit son activité de 20%

Le groupe Malaysia Aviation ne se sort plus de sa mauvaise passe. A la suite d'un audit réalisé par les autorités malaisiennes de l'aviation civile, des manquements ont été repérés dans l'organisation du groupe, qui ont conduit à la réduction à un an de la validité du certificat de transporteur aérien de Malaysia Airlines, au lieu de trois.



Pour assurer la stabilité et la sécurité de ses opérations, le groupe a décidé de réduire de 20 % son programme de vols jusqu'en décembre et prépare des mesures de correction. Les trois compagnies du groupe sont concernées : Malaysia Airlines, Firefly et Amal. Les réductions de vols concernent principalement l'ensemble de la région Asie, ainsi que l'Océanie et le Moyen-Orient.



Celles-ci sont en effet confrontées aux mêmes difficultés que le reste de l'industrie. Les difficultés de la chaîne d'approvisionnement ont provoqué une pénurie de pièces de rechange du...