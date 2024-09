Ryanair, première compagnie aérienne européenne à franchir la barre des 20 millions de passagers par mois

Les mois de juillet et août ont été véritablement historiques pour la compagnie Ryanair, mais aussi pour l'ensemble du transport aérien en Europe.



Car pour la toute première fois, une compagnie aérienne européenne vient de transporter plus de 20 millions de passagers par mois, un record. Portée par la taille toujours plus impressionnante de sa flotte, Ryanair a ainsi accueilli 20,5 millions de passagers sur ses vols en août, soit une augmentation de 8% par rapport au mois d'août de l'année dernière (18,9 millions de passagers). Elle a pour cela réalisé plus de 111.800 vols avec un taux de remplissage moyen de 96%.



La compagnie low-cost avait également transporté 20,2 millions de passagers en juillet, avec 110.500 vols réalisés et 651 annulés en raison de problèmes de congestion du trafic.



Ryanair alignait une flotte de 594 appareils fin juillet (dont plus de 160 Boeing 737 MAX 200, la version à 200 sièges du 737-8). Elle réceptionnera 50 exemplaires supplémentaires du même type d'ici la fin du premier semestre 2025 (sur 350 appareils de la famille 737 MAX en commande) et évalue actuellement les destinations sur lesquels ils seront déployés, la compagnie irlandaise étant actuellement en train de finaliser son programme de vols pour l'été prochain.



Pour rappel, Ryanair prévoit d'atteindre les 300 millions de passagers annuels durant son année fiscale 2034, plus de 100 millions de plus que ce qui est prévu cette année (objectif de 198 à 200 millions de passagers).