La Hongrie réceptionne son premier Embraer KC-390 Millennium

L'armée de l'air hongroise tient son premier avion de transport tactique KC-390 Millennium. L'appareil a rejoint la base aérienne de Kecskemét le 5 septembre en provenance des installations de l'avionneur Embraer au Brésil, accompagné par des chasseurs Gripen hongrois lors de son arrivée. L'appareil avait déjà effectué un voyage en Hongrie en avril pour y recevoir ses équipements OTAN, avant de revenir à Gavião Peixoto pour y effectuer des derniers essais.



« L'arrivée de cet avion représente une étape importante pour l'armée de l'air hongroise, car elle permettra aux forces de défense hongroises de disposer de capacités sans précédent en matière de transport aérien militaire. Il est dans l'intérêt de la sécurité de la Hongrie de disposer de forces de défense fortes, bien équipées et modernes, et nous y travaillons. Embraer est un excellent partenaire dans ce domaine », a déclaré Kristóf Szalay-Bobrovniczky, le ministre de la Défense hongrois.



Budapest avait commandé deux exemplaires du KC-390 en 2020, des appareils en configuration OTAN (pour ses équipements matériels mais aussi pour ses systèmes avioniques et de communications) qui seront également équipés d'une unité de soins intensifs roll-on/roll-off pour pouvoir effectuer des missions humanitaires et des missions d'évacuation médicale. L'appareil de transport peut aussi être équipé de nacelles de ravitaillement pour pouvoir alimenter les JAS 39 Gripen de la force aérienne hongroise.



La Hongrie est le troisième pays à recevoir l'avion de transport tactique d'Embraer, après le Brésil et le Portugal. Il a également été commandé par les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque et la Corée du Sud.