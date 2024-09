Safran signe un accord pour la maintenance des moteurs de l'Alpha Jet en Égypte

AOI (Arab Organization for Industrialization) vient de recevoir un certificat de fournisseur de maintenance de la part de Safran Aircraft Engines pour le moteur Larzac. L'accord a été révélé à l'occasion du salon Egypt International Airshow qui 's'est tenu cette semaine sur l'aéroport international d'El Alamein.



AOI devient ainsi une société agréée et licenciée au niveau mondial pour le support des moteurs de l'avion d'entrainement et d'attaque au sol Alpha Jet. Cette nouvelle activité sera réalisée au sein du nouvel atelier moteurs d'AOI implanté à Helwan et qui emploie 30 salariés qualifiés.



« C'est un plaisir de célébrer l'inauguration de notre ligne de maintenance Larzac en tant que seul fournisseur de rang mondial certifié par Safran Aircraft Engines » a déclaré Mokhtar Abdel Latif, Président du conseil d'administration d'AOI.



L'organisme militaire égyptien avait signé un accord pour la maintenance du moteur Larzac en décembre dernier.



Safran précise que suite aux audits menés avec succès par ses experts au sein de l'atelier d'AOI, l'industriel égyptien s'est vu décerner le certificat de titulaire de licence pour une durée de 10 ans. Il effectuera à ce titre des opérations de maintenance et de réparation au profit de l'ensemble des clients export du Larzac. L'accord couvre l'ensemble des versions du moteur, et concerne une flotte mondiale de plus de 280 moteurs.



L'armée de l'air égyptienne aligne quant à elle une quarantaine d'Alpha Jet, des appareils en très grande majorité assemblés par AOI et réceptionnés à partir de 1982.