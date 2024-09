Stratos place un Airbus A330 chez LEVEL

Comme prévu, le low-cost long-courrier reprend le chemin de la croissance chez IAG (International Airlines Group). La société monégasque Stratos annonce avoir livré un Airbus A330-200 en location à long terme auprès d'Iberia. Cet appareil (MSN 1319, Trent 700), qui appartient à un investisseur basé aux États-Unis, a été récupéré auprès de Virgin Australia. Il rejoint la flotte d'A330 de la compagnie espagnole LEVEL pour ses opérations depuis Barcelone.



« Cet avion a représenté un défi important pour notre équipe technique, mais il a une fois de plus démontré la capacité de Stratos à gérer des projets très complexes et à fournir des résultats rentables pour nos clients, investisseurs et compagnies aériennes. Nous sommes ravis d'accueillir Iberia comme nouveau partenaire aérien » a déclaré Camille Pousseur, directrice marketing chez Stratos, dans un communiqué.



LEVEL aligne désormais 7 A330-200 dans sa flotte (en excluant l'A330-300 opéré par la compagnie...