Wizz Air mettra son 1er Airbus A321XLR en service en juin 2025

Wizz Air annonce qu'elle a prévu de mettre son premier Airbus A321XLR en service sur la nouvelle liaison directe entre Milan et Abou Dhabi qu'elle lancera le 2 juin 2025. L'appareil sera basé à Milan (Malpensa) et effectuera la rotation quotidiennement. Il s'agit de la première liaison annoncée par la low-cost hongroise qui exploitera les possibilités de l'appareil.



Wizz Air estime en effet que l'A321XLR va révolutionner les liaisons intercontinentales. Pour la compagnie, il permettra de relier les destinations les plus éloignées entre elles de son réseau actuel mais permettra également d'intégrer de nouvelles destinations plus éloignées de sa base.



Jozsef Varadi, le CEO de Wizz Air, ajoute : « nous assurons déjà plusieurs liaisons à très bas prix d'une durée de cinq à six heures, avec une grande satisfaction de nos clients, et le XLR étendra notre offre à des vols d'une durée de sept à huit heures. »



La compagnie attend la livraison de 47 A321XLR au total, dont huit devraient intégrer la flotte au cours de son année fiscale 2025. Ils font partie de son très important carnet de commandes chez Airbus, qui compte encore plus de 300 A321neo à livrer.