Début d'année stable et perspectives encourageantes pour Figeac Aero

Figeac Aero a vécu un premier trimestre globalement stable, avec un maintien de son chiffre d'affaires au niveau de celui de l'année précédente, à 94 millions d'euros. Les activités Aérostructures et Aéromoteurs ont enregistré une progression de 4 %, principalement sous l'effet de l'augmentation des cadences de production et d'une hausse des prix. En revanche, les activités de diversification enregistrent une baisse de 27 % de leurs performances en raison d'un premier trimestre particulièrement fort l'année précédente.



Le sous-traitant aéronautique explique que ce premier trimestre « timide » subit les effets de la crise du Boeing 737 MAX et ses répercussions sur le programme LEAP de Safran, mais aussi des défis posés par les augmentations de cadence, notamment sur le programme A320neo. Son carnet de commandes s'est toutefois étoffé depuis fin avril, passant d'une valeur de 3,9 milliards d'euros à 4,2 milliards d'euros.



La tendance devrait s'accélérer dans...