ASL Airlines France en croissance sur sa ligne saisonnière entre Paris et Saint-Pierre-et-Miquelon

ASL Airlines a clôturé sa saison sur la liaison directe entre Paris et Saint-Pierre-et-Miquelon le 3 septembre. La compagnie a réalisé une douzaine de vols sur l'été, qui ont permis de transporter 5 % de passagers en plus qu'en 2023, soit 2 660.



Au vu de ces résultats et anticipant une poursuite de la croissance, ASL Airlines et Air Saint-Pierre ont décidé d'augmenter leur offre pour la prochaine saison, de nouveau de 5 %. Eric Vincent, directeur exécutif d'ASL Airlines France, a souligné que la compagnie avait modifié ses appareils pour porter leur capacité à 120 places.



La liaison est en effet assurée en Boeing 737-700. L'appareil est doté d'une capacité standard de 147 places mais Air Saint-Pierre, qui commercialise le vol, ne pouvait en proposer que 115 en raison des limitations techniques liées à la traversée de l'Atlantique. ASL Airlines France explique que la limite a pu...