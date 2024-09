La compagnie aérienne grecque Aegean entre au capital de Volotea, un accord stratégique renforcé entre les deux compagnies aériennes

Aegean Airlines, la plus importante compagnie aérienne grecque, va prendre une participation minoritaire dans la compagnie low-cost espagnole Volotea. Volotea entend en effet renforcer ses fonds propres à hauteur de 100 millions d'euros, en deux tranches de 50 millions.



Aegean Airlines va ainsi d'injecter 25 millions d'euros, les 25 millions d'euros restants étant apportés par les investisseurs actuels de la compagnie. La seconde tranche, qui sera exécutée avant le premier trimestre 2025, affichera la même répartition des contributions.



Aegean Airlines détiendrait une participation de 13 pour cent dans Volotea à la fin de la première tranche et pourrait atteindre 21 pour cent à la fin de la seconde.



Depuis 2021, les deux compagnies aériennes avaient tissé un accord stratégique pour commercialiser des vols en partage de code sur des liaisons en Italie, en France, en Espagne et en Grèce.



L'entrée d'Aegean au capital de Volotea s'accompagne d'un nouvel accord commercial visant à améliorer la situation financière de la compagnie low-cost espagnole, particulièrement impactée par le rapprochement entre ITA Airways et Lufthansa et par l'échec du rachat d'Air Europa par Iberia qui lui aurait permis de bénéficier de davantage de slots. Les deux partenaires vont ainsi étendre leur accord de partages de code, d'optimiser et de fournir des services coordonnés afin d'offrir « davantage d'options de connectivité pour les passagers ».



Ces accords comprennent notamment une augmentation de la capacité en sièges et des liaisons à l'intérieur de la Grèce, notamment vers Corfou, Héraklion et Rhodes, ainsi que de nouvelles liaisons internationales depuis la France et l'Italie. Athènes et Thessalonique renforceront leur position en tant que plateformes de correspondance pour les deux compagnies. Aegean et Volotea proposeront ainsi 140 liaisons aériennes en partenariat.