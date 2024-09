CSA Czech Airlines va définitivement disparaître dans quelques semaines

La compagnie aérienne tchèque CSA Czech Airlines, créée en 1923, va définitivement cesser ses opérations et faire disparaître son code IATA historique « OK », conséquence d'une restructuration de sa maison mère Smartwings. CSA sera reconvertie en société holding après le 27 octobre 2024 et toutes les activités restantes de la compagnie seront transférées à Smartwings.



L'alliance Skyteam perdra de fait son membre tchèque à cette même date, après une histoire commune de plus de 23 ans.



CSA Czech Airlines n'était que l'ombre d'elle-même après la pandémie, ayant considérablement réduit sa flotte et son réseau. Détenue aujourd'hui à près de 98% par le groupe Smartwings, Czech Airlines n'assure plus que des vols réguliers vers Roissy CDG et Madrid depuis sa base de Prague. Elle aligne deux Airbus A320.



À noter que la compagnie aérienne tchèque avait signé un contrat avec Air Lease Corporation (ALC) l'année dernière pour lui louer quatre Airbus A220-300. Le sort de ces appareils, qui devaient être livrés cette année, semble aujourd'hui compromis.



Smartwings n'exploite quant à elle que des Boeing 737NG (36 exemplaires) et des 737 MAX (10).