Aircalin veut desservir Bangkok au plus tôt

Selon les informations du site Les Nouvelles Calédoniennes (LNC), Aircalin a obtenu le feu vert du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 28 août dernier pour pouvoir lancer une ligne entre Nouméa et Bangkok Suvarnabhumi.



Annoncée initialement pour 2026, cette future liaison pourrait ainsi être inaugurée dès l'année prochaine, voire même plus tôt. Le site Internet d'Aircalin mentionne d'ailleurs déjà Bangkok comme une future destination.



Cette nouvelle ligne, qui sera assurée à raison de deux rotations par semaine en Airbus A330-900 de 291 sièges, permettra de renforcer ses lignes vers l'Asie tout en offrant de multiples solutions de correspondance pour Paris. La compagnie internationale calédonienne dessert également Singapour à raison de 5 rotations par semaine.



Pour rappel, Aircalin a décidé de suspendre sa ligne régulière vers Tokyo Narita depuis le 1er septembre « jusqu'à nouvel avis », alors que la compagnie est directement impactée par le contexte économique de la Nouvelle-Calédonie suite aux émeutes de mai dernier. La compagnie a également réduit les fréquences de ses dessertes de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de Tahiti (via Fidji).