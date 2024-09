Tous les voyants sont au vert pour procéder à la fusion d'Air India et Vistara. Le groupe Singapore Airlines a annoncé le 30 août que le gouvernement indien avait approuvé sa prise de participation dans la nouvelle Air India que la fusion doit créer, permettant de débuter l'intégration. Vistara a ainsi prévenu ses clients que les billets pour ses vols seraient désormais progressivement rendus indisponibles à la réservation sur son site et qu'ils seraient mis en vente chez Air India. Tous auront été transférés le 11 novembre et la marque Vistara disparaîtra dès le lendemain.



Le rapprochement était logique. Créée en 2013, Vistara était en effet détenue à 51 % par le groupe Tata et à 49 % par le groupe Singapore Airlines. Après l'acquisition d'Air India par Tata en janvier 2022, l'avenir de Vistara était devenu incertain et la fusion avec Air India avait été rapidement annoncée, dès...