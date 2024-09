Mais qui peut bien se cacher derrière cette nouvelle commande de Rafale attendue avant la fin de l'année ?

C'est bien connu, tant en amour que dans les affaires, le succès appelle le succès et c'est tout aussi vrai pour les ventes de Rafale. Alors que Dassault Aviation vient à peine de remporter un contrat de la part de la Serbie pour 12 avions de combat livrables d'ici 2029, un autre contrat se profile déjà avant la fin de l'année selon les déclarations d'Éric Trappier, le PDG de l'avionneur.



Alors qui peut bien se cacher derrière cette nouvelle commande de Rafale attendue dans les 4 mois ?



L'hypothèse la plus probable reste évidemment celle de l'Inde, New Delhi ayant déjà sélectionné le Rafale Marine face au F/A-18E/F Super Hornet de Boeing pour venir embarquer à bord du porte-avions indien INS Vikrant, un contrat qui portera sur 26 exemplaires et qui reste encore aujourd'hui à finaliser. Au passage, il s'agira aussi de réactiver la production des atterrisseurs...