CMA CGM Air Cargo lance ses premiers vols transpacifiques

La compagnie française CMA CGM Air Cargo, filiale du Groupe CMA CGM, a inauguré sa première liaison régulière transpacifique le 25 août en reliant les aéroports de Hong Kong et Chicago O'Hare.



L'ouverture de cette nouvelle ligne a été rendue possible par la livraison du troisième Boeing 777F commandé par la compagnie le 18 août, un appareil opéré par la compagnie américaine Atlas Air (LN 1770, immatriculé N760GT), une nécessité pour les droits de trafic.



Cette nouvelle liaison est assurée avec une escale technique à Anchorage vers l'est et avec une escale à Séoul Incheon dans l'autre sens.



« Le lancement de cette nouvelle ligne entre Chicago et Hong Kong est une étape stratégique dans le développement de CMA CGM Air Cargo. Nous sommes très fiers d'étendre la portée de CMA CGM Air Cargo aux États-Unis, un pays stratégique pour le Groupe » a déclaré Damien Mazaudier, le PDG de la compagnie aérienne.



CMA CGM Air Cargo a également précisé qu'un autre 777F sera réceptionné au quatrième trimestre 2024 pour assurer une autre route transpacifique, reliant cette fois la Chine continentale à l'Amérique du Nord. Un 777F supplémentaire est également attendu l'année prochaine pour renforcer la flotte de CMA CGM Air Cargo.



Deux premiers Triple Sept tout cargo sont actuellement basés à Roissy CDG et assurent 5 rotations par semaine vers Hong Kong et 4 vers Shanghaï. La compagnie française assure également des vols entre Roissy et Canton-Baiyun (avec une escale à Mumbai à l'aller), mais avec un Airbus A330-200F.



Pour rappel, CMA CGM Air Cargo est également cliente de l'A350F d'Airbus (8 exemplaires), un appareil qui doit entrer en service en 2026 et qui pourra emporter jusqu'à 5 tonnes de fret supplémentaires par rapport au 777F sur des missions comparables.