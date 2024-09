La Thaïlande va acquérir des chasseurs Gripen E/F

La Thaïlande a finalement tranché en faveur de l'avion de combat Gripen E/F de Saab pour moderniser sa flotte, au détriment du F-16 Viper proposé par Lockheed-Martin. Ils viendront remplacer des F-16.



« Après avoir étudié les détails supplémentaires soumis par les deux candidats, le comité de sélection a choisi le Gripen E/F plutôt que le F-16 Block 70/72 », a annoncé le général Phanphakdee Phattanakul, Commandant de la Force aérienne royale thaïlandaise (RTAF) dans un communiqué de presse publié le 27 août. La Thaïlande a changé de gouvernement le 14 août dernier, avec l'élection de Paetongtarn Shinawatra en tant que nouvelle Première ministre deux jours plus tard.



Le nombre d'exemplaires concernés n'a pas été dévoilé, mais Bangkok cherchait à acquérir entre 12 et 14 appareils pour remplacer ses plus anciens F-16 A/B au début de l'année.



La Thaïlande aligne déjà 11 JAS 39 Gripen C/D (7 avions monoplaces et 4 biplaces), des appareils issus d'une commande pour 12 appareils livrés à partir de 2011 (un appareil s'était écrasé en 2017).