Embraer place son A-29 Super Tucano en Uruguay

On attendait une commande en provenance du Portugal mais c'est l'Uruguay qui a franchi le pas plus tôt. Embraer a annoncé fin août une commande de Montevideo portant sur un maximum de six avions A-29 Super Tucano destinés à l'armée de l'air uruguayenne (FAU).



Ce contrat qui fait partie d'un programme de renouvellement de la flotte de la FAU, comprend des équipements de mission, des services logistiques intégrés et un simulateur de vol. La livraison du premier appareil est annoncée pour 2025.



« Avec cet ajout, nous faisons un grand pas en avant dans l'amélioration de nos capacités de défense et dans la réponse aux besoins de contrôle de notre souveraineté territoriale et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes », a déclaré le ministre uruguayen de la Défense nationale, Armando Castaingdebat.



À noter que l'armée de l'air uruguayenne deviendra le sixième opérateur du Super Tucano en Amérique du Sud, avec le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur et le Paraguay (pour 160 exemplaires au total pour la région). La FAU n'avait pas commandé d'avions de combat depuis 1981.



La commande de Super Tucano en provenance du Portugal est pour sa part en cours de négociation, le Conseil des ministres portugais ayant donné son feu vert à l'ouverture des discussions entre l'armée de l'air portugaise et l'avionneur brésilien le 10 juillet dernier.