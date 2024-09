La flotte de Compass Call de l'USAF se modernise

L'US Air Force a réceptionné son premier EA-37B Compass Call le 23 août dernier sur la base aérienne Davis-Monthan (Arizona), un appareil qui sera opéré par le 55th Electronic Combat Group pour assurer des missions de guerre électromagnétique (brouillage de communication, de traitement d'informations, de navigation, de systèmes radar...).



Cet appareil, qui se base sur la cellule du jet d'affaires G550 de Gulfstream, permettra d'assurer des missions de plus grande portée, à plus haute altitude, à plus grande vitesse et avec une plus grande survivabilité que ce qui était possible jusqu'à présent avec le vénérable EC-130H Compass Call qu'il remplace.



Il dispose d'équipements de guerre électronique et électromagnétique fournis par L3 Harris Technologies et BAE Systems.



L'armée de l'air américaine a commandé une dizaine d'EA-37B à partir de 2017, des appareils qui viendront se substituer à l'actuelle flotte d'EC-130H (9 des 14 exemplaires ont déjà été mis en sommeil). Les anciens Compass Call avaient obtenu leur capacité opérationnelle initiale en 1983 et se sont notamment illustrés lors de missions au Kosovo, à Haïti, au Panama, en Libye, en Irak, en Serbie et en Afghanistan, sur une période de plus de 30 ans.



L'US Air Force a par ailleurs précisé que son deuxième EA-37B devrait être livré d'ici la fin de l'année. Les livraisons suivantes doivent se succéder à raison d'un appareil par an.