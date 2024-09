China Eastern Airlines va absorber sa filiale OTT

China Eastern Airlines a décidé de simplifier sa structure et ses marques. Elle a annoncé le 2 septembre que son conseil d'administration avait approuvé la décision d'intégrer complètement les activités de sa filiale OTT (One Two Three Airlines ou 123 Airlines) aux siennes. Créée en 2020, 123 Airlines avait été mise en place pour exploiter la flotte chinoise du groupe China Eastern. Elle compte actuellement 24 ARJ21 en service - dont le premier a été intégré en juin 2020.



Etant donné qu'il s'agit d'une filiale à 100 % de la compagnie chinoise, l'intégration de 123 Airlines n'aura aucun impact sur la situation financière de China Eastern, ses actifs, créances, dettes, etc. sont déjà comptabilisés dans ses bilans financiers.



China Eastern explique que cette intégration permettra d'optimiser sa gestion et de réduire ses coûts. Les ARJ21 seront désormais intégrés au reste de la flotte et permettront d'améliorer sa flexibilité...