Programme NMH : Airbus et Sikorsky abandonnent finalement leurs propositions

L'appel d'offres NMH (New Medium Helicopter) du ministère de la Défense britannique (MoD) n'a plus du tout la même envergure et deux des principaux postulants ; Airbus Helicopters et Sikorsky ; ont tout simplement décidé d'abandonner leurs propositions respectives juste avant la date fatidique du 30 août.



L'AW149 d'AgustaWestland, qui serait produit dans l'usine de Leonardo à Yeovil (Somerset), reste donc vraisemblablement seul en lice, en oubliant le douteux projet récemment annoncé par Ace Aeronautics qui propose de moderniser des vieux Black Hawk de l'US Army sur le sol britannique pour les besoins de la Royal Air Force.



Airbus Helicopters proposait son H175M auprès du ministère de la Défense britannique (en photo), un hélicoptère qui aurait spécialement été assemblé sur le site d'Airbus de Broughton (Pays de Galles). L'hélicoptériste européen s'était d'ailleurs associé à Babcock International, Martin-Baker, Pratt & Whitney Canada (P&WC) et Spirit AeroSystem pour ce...