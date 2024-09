Safran : HAL a signé avec SAFHAL Helicopter Engines pour motoriser les futurs hélicoptères IMRH et DBMRH indiens

Le contrat visant au développement du nouveau moteur de forte puissance de nouvelle génération destiné au programme d'hélicoptère IMRH (Indian Multi-Role Helicopter) est signé. Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et SAFHAL Helicopter Engines Pvt. Ltd. (SAFHAL) peuvent désormais lancer la conception, le développement, la fabrication et le support du nouveau moteur baptisé « Aravalli ».



Le contrat a été signé le 30 août à Bangalore par S Anbuvelan, Directeur de la Division Hélicoptère d'HAL, Olivier Savin, co-Directeur de SAFHAL et Directeur des Ventes aux Avionneurs de Safran Helicopter Engines et S K Mehta, co-Directeur de SAFHAL et Directeur Financer d'HAL.



A titre d'indication, les « Aravalli » sont une chaîne de montagnes qui traversent la région du Rajasthan.



Safran Helicopter Engines et HAL avaient décidé de créer la coentreprise SAFHAL pour développer de nouveaux moteurs d'hélicoptères en 2022. Safran Helicopter Engines et HAL avaient ensuite signé un accord de partage d'activités pour le développement du moteur destiné au programme IMRH (Indian Multi-Role Helicopter) en février 2023, à l'occasion du salon Aero India.



HAL et le Ministère de la Défense indien (MoD) travaillent sur le projet IMRH depuis 2017, un hélicoptère multirôle de 13 tonnes qui doit notamment venir remplacer les nombreux Mil Mi-17 et Mi-8 des forces armées indiennes. Une version navale, le DBMRH (Deck-Based Multi-Role Helicopter) de 12,5 tonnes, est également en cours de développement pour la Marine indienne.



Pour rappel, Safran Helicopter Engines est un partenaire de longue date de HAL pour la motorisation de ses hélicoptères, avec les moteurs Artouste des hélicoptères légers Cheetah (Lama) et Chetak (Alouette III) ainsi qu'avec le moteur Shakti et ses variantes qui équipent les Dhruv et Light Combat Helicopter (LCH).