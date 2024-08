« L'équipe de France est toujours très forte », Florent Oddon, capitaine de l'EVAAE

Le 32e championnat du monde de voltige aérienne s'est déroulé du 15 au 25 août à Zamosc, en Pologne. Le capitaine Florent Oddon, détenteur du titre, a remporté le championnat pour la seconde fois et l'équipe de France est également restée championne du monde par équipe.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Florent Oddon, capitaine de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace et double champion du monde de voltige aérienne.Le 32e championnat du monde de voltige aérienne s'est déroulé du 15 au 25 août à Zamosc, en Pologne. Le capitaine Florent Oddon, détenteur du titre, a remporté le championnat pour la seconde fois et l'équipe de France est également restée championne du monde par équipe.Racontant une compétition parfois éprouvante nerveusement à titre personnel, Florent Oddon explique que l'excellence française ne doit rien au hasard et qu'elle bénéficie d'un très fort soutien de fédération française aéronautique qui permet à l'équipe de suivre les entraînements dans les meilleures conditions. Cependant, l'équipe de France ne peut pas se reposer sur ses lauriers, les autres compétiteurs ayant un très bon niveau et certains pays, comme la Roumanie, investissant dans leur équipe de voltige. Il explique également les raisons possibles de la faible visibilité de ce sport-passion, pourtant spectaculaire et démontrant la solidarité entre les nations, dans les médias.