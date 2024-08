Qantas attend son premier Airbus A321XLR pour avril 2025

Qantas se prépare déjà à accueillir ses A321XLR. Si la compagnie a annoncé que le premier appareil serait livré en avril 2025 avec quelques mois de retard en raison des problèmes de la chaîne d'approvisionnement qui ralentissent avionneurs et équipementiers, elle a déjà commencé à former ses pilotes et validé la configuration de leur cabine.



Qantas attend 28 exemplaires de l'A321XLR motorisés par le GTF de Pratt & Whitney, pour remplacer progressivement sa flotte de Boeing 737. Ils permettront d'ouvrir de nouvelles routes intérieures et internationales proches qui n'auraient pas été rentables auparavant avec sa flotte mais aussi d'améliorer le confort des passagers et de réduire ses émissions.



Les A321XLR seront aménagés en configuration biclasse de 197 places, avec 20 fauteuils de classe affaires en rangées de 2-2 et 177 fauteuils de classe économique - à l'exception des trois premiers appareils, qui compteront 180 places en classe économique....