1 700 appareils livrés pour ATR

ATR vient de franchir un nouveau cap symbolique : l'avionneur a livré son 1 700e appareil le 26 août. Cet ATR 72-600 a été remis à Air Corsica, qui achève ainsi le renouvellement de sa flotte régionale, passant de la série 500 à la série 600.



ATR rappelle qu'Air Corsica est une opératrice de longue date de ses appareils. C'est également avec elle que le premier ATR 72-600 équipé des nouveaux PW127XT de Pratt & Whitney Canada était entré en service (en novembre 2022). Cette motorisation permet de réduire les coûts de maintenance de 20 % et la consommation de 3 % par rapport au PW127M. Désormais tous ses ATR (sept appareils) sont motorisés avec la dernière version du PW127.



Marie-Hélène Casanova-Servas, la présidente du Conseil de surveillance d'Air Corsica, estime que cette livraison est un moment charnière pour Air Corsica, qui va permettre d'améliorer encore l'efficacité opérationnelle et de réduire l'impact environnemental de la compagnie.



« La livraison de notre 1 700e appareil à Air Corsica marque une étape majeure dans notre partenariat et souligne notre engagement commun à établir de nouvelles normes en matière de connectivité régionale. Cette réalisation souligne également la résilience d'ATR, l'adéquation de ses produits pour le marché régional et sa capacité à fournir des avions très efficaces et polyvalents qui permettent aux compagnies aériennes de se développer dans le secteur dynamique de l'aviation régionale », commente Nathalie Tarnaud Laude, la présidente exécutive d'ATR.